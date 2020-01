Autocisterna che trasporta liquido infiammabile in avaria in una galleria dell’A1

Ieri sera poco dopo le 22.00 la sala operativa 115 di Bologna ha ricevuto una chiamata da ASPI per assistenza ad un’autocisterna in difficoltà in A1, al km 26 in direzione sud, in galleria. Il mezzo ha avuto un problema al motore proprio mentre percorreva la galleria e l’autista è riuscito ad accostare in una piazzola di emergenza. Usciva fumo dal vano motore e sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sono intervenuti i vigili del fuoco dal distaccamento volontario di Castiglione dei Pepoli per mettere in sicurezza il camion e trainarlo in zona sicura.

La cisterna trasportava circa cento quintali di O2 liquido (particolarmente infiammabile). Il mezzo è stato poi rimorchiato e portato fuori dalla galleria, seguite le procedure per ridurre la pressione della cisterna e messa in sicurezza la motrice del camion. Durante lo spostamento del mezzo la A1 è rimasta parzialmente chiusa in direzione sud all’altezza del km 26. Sul posto oltre al 115 anche Polstrada e ASPI. Nessun ferito.