All’Autodromo di Modena, il 24 gennaio, torna il Tacc Demo Day

Una mattinata dedicata alla presentazione delle idee d’impresa selezionate nella seconda edizione del progetto TACC – Training for Automotive Companies Creation di Unimore, con un’area espositiva dei prototipi progettati. Tutto questo è il TACC DEMO DAY, evento che si terrà presso l’Autodromo di Modena, venerdì 24 gennaio dalle ore 10.00 alle 14.00, non solo per chiudere la seconda edizione del progetto TACC, ma anche per il lancio della terza edizione, per la quale si possono presentare le candidature fino al 29 gennaio 2020.

Dopo il benvenuto del Prorettore Unimore Prof. Gianluca Marchi interverranno Domenico Dino Brancale, Managing Director di AVL Italia, main sponsor di TACC e i responsabili scientifici del progetto, i Professori Luigi Rovati del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” e Tiziano Bursi del Dipartimento di Economia “Marco Biagi”, per arrivare in conclusione alla premiazione del miglior team.

Il progetto TACC è un’iniziativa unica nel panorama accademico nazionale che rappresenta un percorso di eccellenza per gli studenti di Unimore, interessati a sviluppare talento e creatività per realizzare un’idea imprenditoriale. Il progetto propone agli studenti un percorso in lingua inglese con docenti accademici, manager imprenditori, project work, meeting aziendali e laboratori per lo sviluppo della propria idea di start-up.

I promotori del progetto TACC sono Unimore e AVL, la più grande azienda privata nel mondo per lo sviluppo, la simulazione e il testing di sistemi powertrain. I partner di progetto sono Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e Democenter-SIPE. TACC Unimore è realizzato inoltre grazie al supporto di Autodromo Modena, BPER – Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Kohler Lombardini, Fondazione Brodolini, REI – Reggio Emilia Innovazione, SIFA – Società Italiana Flotte Aziendali e Unindustria Reggio Emilia.