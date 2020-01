Incendio in abitazione questa mattina poco dopo le 9:00 a Molinella, in corso Giuseppe Mazzini al civico 322. Sono intervenuti Vigili del Fuoco del distaccamento di Budrio con una squadra che ha estinto le fiamme, facendo sì che l’incendio non si propagasse alle altre abitazioni. Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’appartamento risulta non essere agibile. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, era presente una pattuglia della Polizia Locale.