A Camugnano “Mina Vagante”, un tributo alla carriera della più grande cantante italiana

Dopo il grande successo di sabato 28 dicembre, in cui oltre un centinaio di persone hanno assistito al concerto di Gianluca Magnani, che si è esibito in un tributo a Francesco Guccini, torna la rassegna musicale “Musica e nuvole” ospitata dalla Sala del Parco in piazza Kennedy a Camugnano e diretta dall’associazione “Le nuvole” con il patrocinio del Comune di Camugnano e dell’Unione dell’Appennino bolognese.

Il prossimo 25 gennaio è previsto il secondo tributo ad una grandissima artista italiana: Silvia Testoni (voce) e Marco Ghilarducci (pianoforte) saranno infatti protagonisti di “Mina Vagante”, un tributo nella carriera della più grande cantante italiana. L’ingresso è libero e gratuito, si comincia alle 21.

La rassegna proseguirà poi con altri tributi: quello a Gianni Morandi è previsto il 21 marzo, quello per Lucio Dalla il 18 aprile.