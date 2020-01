Tutto pronto per l’edizione 2020 del Carnevale castelnovese

A Castelnovo di Sotto è tutto pronto per la 134esima edizione del Carnevale del Castlein. Il programma della rassegna carnevalesca tra le più importanti e apprezzate della regione sarà svelato venerdì 24 gennaio, alle ore 21, all’interno dei capannoni di via Prati Landi, dove durante l’anno vengono realizzati i carri che sfileranno nel centro del Paese. La manifestazione si svolgerà nelle quattro domeniche di febbraio: il 2, il 9, il 16 e il 23.

Alla serata prenderanno parte il sindaco Francesco Monica, il presidente dell’associazione “Al Castlein” Mario Mattioli, il preside dell’istituto d’arte Gaetano Chierici Daniele Corzani, la studentessa Valentina Perelli, autrice del manifesto del Carnevale 2019, i volontari delle scuderie e tantissimi castelnovesi.

Il manifesto dell’edizione 2020 del Carnevale è stato scelto, come l’anno scorso, attraverso un concorso andato in scena all’interno del Liceo Chierici. Sono stati più di 40 gli elaborati arrivati sul tavolo della giuria, che alla fine ha scelto quello della giovane Valentina (classe 4^ F a indirizzo figurativo) per rappresentare la manifestazione sui cartelloni pubblicitari e promozionali.

Le scuderie sono pronte a darsi battaglia con carri come sempre colorati, ingegnosi e che attingono le loro fattezze sia dal mondo dell’attualità che da quello della fantasia. L’obiettivo è far divertire il sempre folto pubblico e conquistare l’ambito Gonfalone che, nel 2019, andò al gruppo “Club 69 – Classe 96”.

I campioni in carica quest’anno sfileranno con “Odissea del pianeta… Salvaguardiamo il mare e la donna”; la scuderia “Avis” punterà tutto su “Da Loch Nessi a Castelnovo Sotto”, mentre i “Saber” ci porteranno nella preistoria con “Jurassik Saber”. La scuderia “Montagnola” è pronta a stupire tutti con il suo “Molein Rouge”, la “Belvedere 3.0” sfilerà con “Belvedere plastic free”, “Olimpia 2” metterà in mostra “La bellezza salverà il mondo” e la “Junior” metterà sui binari il “Treno delle fiabe”. La scuderia dei “Ribelli” ha realizzato il carro dal titolo “Li cercan qui, li cercan là, ma i ribelli cosa fan? Ancora non si sa ma il Carnevale prima verrà prima lo saprà”, la Fiac porterà per le strade castelnovesi la mascherata dal titolo “Artisti di strada” e i “Los Locos” saliranno sul loro “Vaporetto dell’amicizia”.

Come ogni anno saranno presenti anche due carri realizzati dai genitori dei bambini che frequentano le scuole dell’infanzia castelnovesi: la “Girasole-Paolomar” farà salire i piccoli sul carro “Con chiome colorate e ciuffi… si diverton tutti”, mentre “Villa Gaia” ha preparato una coloratissima “Nostra Odissea”. Infine l’associazione “Botteghe della Rocca” ha pronta una maschera a “Sorpresa” e al corteo prenderà parte anche “Il Drago”, carro che ha sfilato per le strade di Reggio il 12 maggio scorso in occasione dei 400 anni dalla traslazione dell’immagine della Madonna dalla parete esterna all’interno della basilica della Ghiara.

Saranno tanti anche gli ospiti che parteciperanno al Carnevale: all’inaugurazione sarà a Castelnovo

gruppo folcloristico svizzero”Luganiga Bend” di Viganello (Lugano); il 9 febbraio l’associazione filarmonica Giacomo Puccini da Palaia (Pisa); il 16 febbraio il gruppo folkloristico “Fum Kasin Street Band” e il 23 febbraio si esibirà la Filarmonica Monterosso di Terricciola (Pisa).

Ma non è finita qui, perché durante la festa castelnovese il Museo della Maschera, in municipio, sarà aperto il sabato dalle 15 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 18. Inoltre la ristorazione sarà garantita dal Mc Castlein con gnocco fritto e patatine. I prodotti a marchio “Al Castlein” si potranno acquistare alla “Castlein Baita”, mentre per i bambini è stato organizzato il “Concorso mascherine” che prevede ricchi premi.

L’ingresso al Carnevale avrà il costo di 6 euro e sarà gratuito per i bimbi fino a 13 anni. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.alcastlein.it.