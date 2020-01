Selezione per autisti Seta: ieri la prima prova, a marzo le assunzioni

Si è tenuta ieri presso la polisportiva “G. Pini” di Modena (vedi foto allegate) la prima prova pratica della selezione pubblica per autisti di bus indetta da Seta. I candidati – oltre 400 le domande pervenute all’azienda, in maggioranza da parte di residenti nelle regioni meridionali – hanno dovuto rispondere ad un questionario inerente le norme del Codice Stradale, la conoscenza dei mezzi e delle norme antinfortunistiche, le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro. Chi avrà superato questo primo test dovrà poi cimentarsi, a febbraio, in una prova pratica di guida dei bus e di competenze meccaniche di base.

Al termine della procedura di selezione verrà stilata una graduatoria: le prime assunzioni verranno effettuate da Seta a partire dal mese di marzo. Ogni aspirante autista di Seta potrà richiedere di essere assegnato ad una o più delle province in cui opera l’azienda (Modena, Reggio Emilia e Piacenza); le assunzioni saranno poi distribuite territorialmente bilanciando le esigenze organizzative interne con le preferenze espresse.

In considerazione della provenienza geografica dei candidati, Seta ha attivato un progetto sperimentale volto a favorire l’inserimento dei nuovi assunti che, per esigenze di servizio, si dovranno trasferire da altre Regioni: “L’azienda, nell’ambito delle proprie politiche di welfare aziendale, ha individuato sistemazioni abitative temporanee nelle tre province in cui opera – sottolinea Costanza Righi Riva, Direttore del Personale di Seta – stipulando apposite convenzioni con soggetti privati ed operatori immobiliari. Tali sistemazioni saranno assegnate in ordine di graduatoria e con un contributo a carico del dipendente, nei limiti delle disponibilità esistenti e fino all’individuazione di una sistemazione abitativa stabile”.

L’esito della selezione sarà pubblicato nella sezione “Lavora con noi” del sito internet di Seta (www.setaweb.it).