Sabato 25 gennaio visita guidata al Museo Nazionale di Marzabotto

Il Polo Museale dell’Emilia Romagna promuove i suoi siti e musei etruschi con una mostra presso il Museo Nazionale Etrusco “Pompeo Aria” di Marzabotto, che si sposa perfettamente con la mostra “Etruschi – Viaggio nelle terre dei Rasna”, organizzata dal Museo Civico Archeologico di Bologna visitabile in questi giorni. Sabato 25 gennaio alle 11 ci sarà inoltre l’occasione di apprezzare una visita guidata con il direttore del museo Rosario Anzalone.

Un’occasione unica per scoprire il mondo etrusco e ammirare dei reperti concessi in prestito dal Museo Archeologico Nazionale di Ferrara.

Saranno infatti esposti – in alcuni casi per la prima volta – alcuni vasi attici a figure rosse provenienti dalle necropoli di Spina, fiorente centro portuale etrusco dell’alto Adriatico.

Gli archeologi del Polo Museale hanno redatto per l’occasione l’opuscolo “Kainua e Spina: Etruschi a confronto”. Il libretto introduce il visitatore alla conoscenza delle due città etrusche e crea al contempo i presupposti di una riappropriazione culturale autentica, superando l’occasione della mostra per favorire la valorizzazione diffusa del patrimonio archeologico regionale. Il prezzo di ingresso è di 3 euro, 5 euro per chi desidera un copia dell’opuscolo. Ingresso gratuito con Card Musei Metropolitani Bologna