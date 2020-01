Nuove convenzioni in ambito culturale e creativo del Comune di Bologna per il 2020-2021

palazzo accursioAmpliare l’ampio quadro delle convenzioni per aggiornare e implementare il vasto e variegato sistema culturale cittadino: è questo questo l’obiettivo del nuovo avviso pubblicato dal Comune di Bologna per acquisire manifestazioni di interesse per la stipula di nuove convenzioni per il biennio 2020-2021, che si aggiungeranno alle altre 46 per le quali è previsto il rinnovo.

Gli ambiti culturali e creativi a cui si rivolge l’avviso sono:

la programmazione di musica dal vivo nei locali, in coerenza con il titolo di Città creativa della musica UNESCO;

la produzione nell’ambito della danza e/o programmazione di festival e rassegne di danza, disciplina in cui Bologna ha assunto un ruolo di rilievo anche all’interno di un vero e proprio sistema di produzione, programmazione e fruizione;

la rigenerazione urbana a base culturale e creativa, ambito in cui Bologna si è distinta in questi anni per interventi significativi e che la città intende ulteriormente rafforzare sostenendo la creazione di nuove centralità urbane, in particolare legate al riuso di aree dismesse;

la valorizzazione della cultura popolare come insieme di fenomeni, materiali e immateriali, che costituiscono un multiforme patrimonio di saperi capace di trasmettere e valorizzare le tradizioni del territorio.

L’avviso è rivolto sia a soggetti del terzo settore sia a imprese, con sede legale e attività prevalente nel territorio del Comune di Bologna.

Ai soggetti che avranno presentato progetti idonei, verrà richiesto anche un impegno concreto per la sostenibilità ambientale e la valutazione di impatto delle attività.

Le domande devono pervenire al Comune di Bologna entro martedì 5 marzo 2020 attraverso l’apposito modulo online accessibile con credenziali SPID

L’avviso pubblico è disponibile sul sito del Comune di Bologna www.comune.bologna.it alla sezione Concorsi e avvisi – Altri bandi e avvisi pubblici e alla pagina http://comune.bologna.it/cultura/avvisi-e-bandi