“Giochiamo con le stelle” sabato 25 gennaio al Centro Don Bosco di Castelnovo Monti

Sabato, 25 gennaio, alle ore 16, al Centro interparrocchiale “Don Bosco” di Castelnovo inizieranno i laboratori per bambini dal titolo “Giochiamo con le Stelle”. Una serie di appuntamenti programmati in ambito del progetto di educazione ambientale “Casa delle Stelle”, patrocinato dal Comune e interamente dedicato all’osservazione e alla fotografia della volta celeste. Argomenti del laboratorio saranno l’orientamento notturno e l’introduzione al riconoscimento delle principali stelle e costellazioni del periodo invernale. A condurre i bambini tra le meraviglie del cielo stellato saranno Pierluigi Giacobazzi, divulgatore scientifico, astrofotografo e guida ambientale escursionistica, e Rosetta Toni appassionata esperta di arti figurative. Per maggiori informazioni e iscrizioni si può consultare il sito web www.casadellestelle.com o contattare direttamente Pierluigi Giacobazzi a info@casadellestelle.com, tel. 347 5489926. È consigliata la prenotazione.

La Casa delle Stelle è il nuovo progetto di educazione ambientale interamente dedicato all’osservazione e alla fotografia della volta celeste, a cura di Pierluigi Giacobazzi, che prevede serate di osservazione guidata del cielo stellato, corsi di astronomia e astrofotografia, laboratori per bambini.