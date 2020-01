Elezioni regionali, a Modena aperture straordinarie per le tessere elettorali

Si avvicina il giorno delle elezioni regionali del 26 gennaio (si vota solo domenica dalle 7 alle 23). Nei giorni più vicini al voto e il giorno stesso sono programmate aperture straordinarie dei Servizi demografici. Per il rilascio delle carte d’identità scadute da oltre 3 anni (solo se è l’unico documento di riconoscimento in possesso dell’elettore) e per il rinnovo delle tessere elettorali, in caso di esaurimento degli spazi per il bollo o in caso di smarrimento o deterioramento, l’Anagrafe di via Santi 40 aprirà, a orario continuato dalle 8.30 alle 18, giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 maggio; domenica 26, invece, apertura dalle 7 alle 23 (solo per tessere elettorali e Carte d’identità elettroniche finalizzate al voto).

Per il rinnovo o lo smarrimento della tessera elettorale ci si può rivolgere sia all’Ufficio elettorale che si trova sopra l’Anagrafe in via Santi 40 al primo piano, oppure anche, indipendentemente dalla propria zona di residenza, agli sportelli anagrafici del Quartiere 1 centro storico, in piazzetta Redecocca, giovedì dalle 8.30 alle 12.30; o al Quartiere 3 Buon Pastore, Sant’Agnese, San Damaso in via don Minzoni 121, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Dal 28 maggio 2019 (dopo le elezioni Comunali ed Europee) gli uffici hanno già rilasciato oltre 7 mila tessere.

La tessera è indispensabile per esercitare il diritto di voto e si deve presentare con un documento di identità o riconoscimento valido.

Sono in totale 140.214 i cittadini del Comune di Modena chiamati al voto domenica 26 gennaio dalle 7 alle 23 per le Elezioni Regionali in Emilia-Romagna. Nei 190 seggi ordinari allestiti in 29 complessi scolastici e 2 ospedali (oltre ai 9 speciali in luoghi di cura) per le elezioni dell’Assemblea legislativa e del Presidente della giunta regionale potranno votare 67.273 maschi e 72.941 femmine. Tra questi, i diciottenni modenesi che potranno esercitare il diritto di voto per la prima volta sono 100, di cui 61 maschi e 39 femmine.

Informazioni al tel. 059 20312 oppure online (www.comune.modena.it/elezioni).

L’elettore deve presentarsi al seggio elettorale di iscrizione munito, oltre che della tessera elettorale, anche di un documento di riconoscimento: carta d’identità cartacea/elettronica o altro documento di identificazione con fotografia rilasciato da una Pubblica Amministrazione (ad esempio patente di guida, passaporto, libretto di pensione, tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché convalidata da un Comando militare). Questi documenti di riconoscimento sono considerati validi per accedere al voto anche se scaduti, purché risultino sotto ogni altro aspetto regolari e assicurino l’identificazione dell’elettore.

