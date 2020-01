Due appuntamenti al Cinema Teatro Boiardo di Scandiano tra mercoledì e giovedì

Ci sono ancora biglietti disponibili per “Moliere, il misantropo – ovvero il nevrotico in amore”, spettacolo teatrale inserito nella fortunata stagione del Cinema Teatro Boiardo di Scandiano e in programma giovedì 23 gennaio alle ore 21 nella sala teatrale di via XXV Aprile. Si tratta di uno spettacolo di Valter Malosti, nella versione italiana con adattamento di Fabrizio Sinisi e dello stesso Valter Malosti.

Curioso e intrigante il plot. Nel 1666 Molière debutta con il suo Misantropo: una commedia amara e filosofica, anomala e profetica, secondo molti il suo capolavoro. Il Misantropo è oggi un testo totalmente “al presente”, violento, potente, perturbante.

Una commedia tragica, venata di una forma di umorismo instabile e pericolante, che porta in sé, appena al di sotto della superficie comica, le vive ferite e il prezzo altissimo costato al suo autore: in essa emergono le nevrosi, i tradimenti, i dolori di un personaggio capace di trasformare tutto il proprio disagio e la propria rabbia in una formidabile macchina filosofica, esistenziale e politica, che interroga e distrugge qualunque cosa incontri nel suo percorso.

Ma questo capolavoro è allo stesso tempo anche il dramma di un essere inadeguato alla realtà, l’allucinata tragedia di un uomo ridicolo, che si scontra con un femminile complesso e modernissimo, rappresentato come un prisma dalle tre figure di donna presenti nel testo, una sorta di misteriosa trinità.

Intero 18€ – ridotto 16€ (hanno diritto al biglietto ridotto: le persone fino ai 29 anni e oltre i 60, gli abbonati alla rassegna del cinema d’essai)

Torna in settimana anche la rassegna dedicata al cinema al Boiardo.

Sul grande schermo mercoledì 22 gennaio andrà il fortunatissimo Joker di Todd Philipp. Miglior film alla Mostra del cinema di Venezia, campione d’incassi del 2019, Il Joker di Todd Phillips esplora la nascita di uno dei cattivi più famosi della Dc Comics, un mostro prodotto dalla società stessa, creato e nutrito da illusioni e delusioni. Straordinaria l’interpretazione di Joaquin Phoenix che si candida all’Oscar come miglior attore.

Prosegue così la stagione del Boiardo di Scandiano, che alterna prime visioni a film di nicchia già usciti nelle sale, fino a capolavori senza tempo.

Si tratta di un appuntamento unico alle ore 21 con ingresso a soli 4 euro per tutti, che s’inserisce nella rassegna Festival! che vede la collaborazione anche della FICE (Federazione italiana cinema d’essai), interessante sia per la proposta dei titoli sia per la possibilità di incontrare in alcune serate gli stessi autori delle pellicole proiettate.