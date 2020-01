Cersaie arriva a 180.000 metri quadrati di superficie e mette al centro l’arredobagno

Cersaie 2020 accende i motori e si presenta con due novità particolarmente rilevanti: aumenta la sua superficie espositiva e pone al centro del quartiere fieristico il comparto dell’arredobagno. Significativi passi avanti da parte del Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno nella direzione dell’Open Cersaie, la nuova visione della fiera inaugurata lo scorso anno.

L’apertura del nuovo padiglione 37, che avverrà proprio in occasione di Cersaie 2020 e che rappresenta la singola superficie espositiva coperta più grande dell’intero Quartiere Fieristico, porta la superficie disponibile di Cersaie 2020 a 180.000 metri quadrati, quasi 20.000 metri in più rispetto alla precedente edizione. Un ampliamento significativo, che sarà in grado di rispondere alla crescente richiesta delle aziende. Questa nuovo corpo di fabbrica, inaugurato dopo che nel 2018 – sempre in occasione di Cersaie – vennero aperti i padiglioni 28, 29 e 30, rappresenta il secondo importante passo nel progetto di riqualificazione dell’intero spazio espositivo, che prevede altri interventi su padiglioni ed aree comuni e che terminerà nel 2024.

L’apertura del nuovo padiglione 37 determinerà una riorganizzazione degli spazi espositivi, nel segno di una migliore contiguità tra aree aventi le medesime merceologie e di una più facile fruibilità dell’intero quartiere fieristico. Il tutto all’insegna di una importante novità: le aziende dell’arredobagno saranno al centro di Cersaie e, occupando i cinque Padiglioni 21, 22, 28, 29 e 30, risulteranno attorniate dalle aziende di ceramica, di superfici in materiale non ceramico, dei materiali per la posa e le sale mostra e dai colorifici. Due ulteriori elementi di particolare rilievo. Il primo è relativo al fatto che la superficie dove sono localizzate le imprese dell’arredobagno è superiore ai 41.000 metri quadrati, e quindi il comparto occuperà più di un quarto dell’intera superficie espositiva; il secondo è che nei padiglioni 22 e 30 ci sarà una compresenza di settori differenti – piastrelle di ceramica, arredobagno, altre superfici – che daranno vita ad una modalità espositiva nuova per Cersaie e di sicuro richiamo.

Novità importanti che vi aspettano a Cersaie, a Bologna dal 28 settembre al 2 ottobre.