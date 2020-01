Cercasi scrittori, editori e artisti circensi per ‘Arte festival’ ad aprile a Fiorano modenese

Il primo fine settimana di aprile nel centro di Fiorano Modenese è in programma ‘Arte Festival 2020’, dove autori, editori, artisti, creativi si incontreranno per dar vita a qualcosa di magico. Organizzato dalla blogger Eleonora Marsella, in collaborazione con il Comitato Fiorano in Festa e il Centro Culturale di Via Vittorio Veneto e con il patrocinio dell’amministrazione comunale, l’iniziativa prevede vendita di libri, esposizione e vendita di creazioni e elementi artistici, spettacoli in piazza, laboratori per bambini, presentazioni letterarie e workshop di scrittura, dal mattino al tramonto.

E’ possibile partecipare come scrittori, editori, artisti circensi, espositori, scrivendo a Artefestival2020@gmail.com o chiamando il numero 3802646915 (Eleonora Marsella), entro il 4 marzo 2020.