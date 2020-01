Albinea, un aiuto concreto per pagare l’affitto

Un aiuto per pagare gli affitti ad Albinea è arrivato grazie ai fondi dalla Regione Emilia-Romagna. Il contributo pubblico verrà erogato in base alla graduatoria fino ad esaurimento dei fondi disponibili, che ammontano a 20.645 euro, ed è destinato a persone e famiglie titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato per un alloggio nel Comune.

La somma erogata è fissa ed equivalente a tre mensilità, per un massimo di 2.100 euro. L’aiuto sarà appannaggio dei nuclei familiari con Isee compreso tra i 3.000 e i 17.154 euro.

I cittadini che fossero interessati dovranno presentare la domanda entro il 28 febbraio

Tutte le informazioni e i moduli da compilare sono disponibili sia sul sito internet del Comune di Albinea, che su quello dell’Unione Colline Matildiche.