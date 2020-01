Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 21 gennaio

Cielo sereno o poco nuvoloso sulla pianura emiliana; irregolarmente nuvoloso al mattino su rilievi centro-orientali e sulla Romagna, con tendenza ad attenuazione della nuvolosità nel corso della giornata. Temperature: minime in lieve diminuzione, comprese tra -1 e 2 nei capoluoghi, con deboli gelate sulla pianura interna, più intense nelle aree rurali. Massime stazionarie o in lieve diminuzione, generalmente comprese tra 7 e 8 gradi; qualche grado in più lungo la fascia costiera. Venti: deboli nord-occidentali con possibili rinforzi al mattino su costa e mare. Mare: mosso mattino, con tendenza ad attenuazione del moto ondoso nel corso della giornata.

(Arpae)