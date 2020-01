L’Onorevole Giorgio Mulé nel distretto ceramico con Antonio Platis: “La Bretella continua ad essere necessaria”

“Questo distretto ha bisogno del suo collegamento diretto con Campogalliano ed il sistema autostradale. Con Forza Italia ed il centro destra al governo della regione e con persone come Antonio Platis sarà realtà l’eterna promessa di vedere cantieri aperti e ruspe al lavoro. Per garantire a questo straordinario distretto un’opera che rimane assolutamente necessaria per lo sviluppo”. Lo ha affermato il deputato ligure di Forza Italia Giorgio Mule oggi in visita con il candidato di Forza Italia alle elezioni regionali Antonio Platis e la deputata del collegio On. Benedetta Fiorini a Sassuolo e nell’area del distretto ceramico.

“Forza Italia è l’unica forza politica che sulle infrastrutture necessarie al territorio, ed in particolare sulla Bretella Campogalliano-Sassuolo, ha mantenuto una posizione chiara, netta e favorevole anche rispetto all’ipotesi di uno sbocco sul Tirreno come Modena-Lucca. Con il contributo di tutti – ha concluso Antonio Platis – vorremmo portare questa visione al governo della Regione”.