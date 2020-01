“Tutto da me – Storie di bambini che crescono” è la lettura ad alta voce a cura dei volontari dell’associazione Librarsi proposta alla Biblioteca Mabic martedì 21 gennaio alle 17. Si tratta di una lettura per bambini e bambine da 3 a 6 anni. Prenotazione presso Mabic, Via Vittorio Veneto 5, tel. 0536/240028.