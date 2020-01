A Reggio Emilia al via un corso di tedesco destinato agli over 55

Dopo l’esperienza positiva dei corsi di informatica e di inglese, il servizio Officina educativa del Comune di Reggio Emilia, la cooperativa sociale Reggiana educatori e l’Istituto Superiore “B. Pascal” propongono la nona edizione di “Eins, zwei, drei… tedesco per tutti”, un corso per imparare la lingua tedesca tenuto dagli studenti delle classi quarte (indirizzo linguistico) alle persone che hanno già compiuto 55 anni o li compiono entro l’anno solare.

Il corso è gratuito e l’inizio è fissato per lunedì 3 febbraio. Si tratta di otto lezioni che si svolgeranno nelle aule dell’Istituto superiore “B. Pascal” (via Makallè 12), il lunedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.

I posti a disposizione per partecipare a “Eins, zwei, drei… tedesco per tutti” sono 15 e per iscriversi occorre presentarsi con un documento d’identità, a partire da mercoledì 22 gennaio, presso l’Urp-Comune Informa di via Farini 2 nelle giornate di lunedì dalle 9.30 alle 12.30; martedì – mercoledì – giovedì – venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Ogni iscritto ha la possibilità di iscrivere un’altra persona presentando il documento d’identità della stessa.

Gli iscritti devono essere residenti nel comune di Reggio Emilia. Per informazioni: Urp 0522/456660; Infogiovani 0522/585217-0522/585271