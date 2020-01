Inaugurata la Nuvola a Formigine

È stata inaugurata questa mattina in Piazza della Repubblica la Nuvola dal Sindaco Maria Costi insieme ai componenti della Giunta e a Federico Ferrari e Mirco Marmiroli di Ennesimo Film Festival. Per tre settimane il container trasparenti rimarrà di fronte al Castello ospitando oltre 60 appuntamenti per la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo patologico.

Numerose le attività della prima settimana che coinvolgeranno tutte le età: dalle attività per neonati e mamme con SOS Mama, passando per i ragazzi delle scuole elementari insieme ad AVIS con Il Gioco del Dono, il laboratorio delle percussioni fino agli studenti delle scuole medie e superiori coinvolti dall’Associazione Il Flauto Magico e diverse serata con dimostrazioni e giochi da tavolo insieme all’Educativa di Strada dell’Unione dei Comuni, ALCO, Officina Ludica e AlearumMundus. Spazio anche al doposcuola con l’Oratorio Don Bosco, le attività dell’Associazione San Gaetano, mentre nel prossimo weekend protagonisti gli atleti di Formigine Parkour e i film a 360° gradi con la VR Night curata da Ennesimo Film Festival.

«Siamo davvero contenti di aver avuto l’opportunità di portare per una seconda volta la Nuvola all’interno del Distretto Ceramico – spiegano Federico Ferrari e Mirco Marmiroli curatori del progetto – Non si tratta solo di uno spazio in cui poter riflettere sul mondo del gioco sano in contrasto con le forme di dipendenza, quanto un luogo di incontro. La piazza rappresenta per antonomasia il luogo in cui riunirsi, trovarsi e condividere per tutta la comunità e da oggi questo spazio si allarga proprio nella Nuvola. In un momento storico in cui si parla sempre più spesso di individualismo e di consumi culturali che tendono all’isolamento, avere uno spazio aperto a disposizione di tutta la popolazione in cui le associazioni mettono a disposizione tempo, conoscenza e opportunità, è il vero obiettivo di TILT che vorremmo raggiungere con questo progetto».

Il progetto Nuvola è sostenuto e supportato da Comune di Formigine, Regione Emilia-Romagna erientra nel Piano Locale per il contrasto al gioco d’azzardo patologico promosso dall’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e dall’Azienda USL Distretto di Sassuolo.