Dal 22/1 chiusura strada a Veggia

A spartire dalla giornata di mercoledì 22 gennaio e per uno o due giorni meteo permettendo, il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, chiuderà gli accessi alla frazione la Veggia di Casalgrande per effettuare dei lavori sul crinale che costeggia via Radici all’altezza dei civici 63/67.

La chiusura totale del tratto (ad eccezione degli autobus e mezzi di soccorso) sarà tra le 8,30 e le 12 e tra le 13,30 e le 17.

Opportuni cartelli indicanti le deviazioni suggerite sono già stati posizionati in questi giorni.