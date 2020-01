Variante di Valico, i sindaci dell’Appennino hanno incontrato la ministra dei trasporti De Micheli

Si è svolto mercoledì 15 gennaio l’incontro tra la segreteria tecnica del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e i sindaci di Castiglione dei Pepoli Maurizio Fabbri e San Benedetto Val di Sambro Alessandro Santoni in rappresentanza dell’Unione dei comuni dell’Appennino bolognese, dedicato alle opere di compensazione della variante di Valico.

Si tratta di interventi, in capo al concessionario, per un importo complessivo di circa 60 milioni utili a migliorare la viabilità, prevenire il dissesto idrogeologico e la riqualificazione ambientale delle aree limitrofe all’infrastruttura autostradale. I sindaci hanno evidenziato anche l’esigenza di trovare una soluzione tecnico-viabilistica per collegare Barberino del Mugello all’Autostrada panoramica per i mezzi che si muovono in direzione Bologna.

L’incontro con la ministra Paola De Micheli e il suo staff è stato proficuo, hanno dichiarato i sindaci al termine del vertice, aggiungendo di aver ricevuto importanti rassicurazioni relative ad un’accelerazione dell’iter per lo sblocco dei lavori e per far partire al più presto i cantieri.