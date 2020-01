Manutenzione in corso sulla rete idrica di Viale Piave, a Reggio Emilia

Da questa mattina le squadre IRETI stanno procedendo alla riparazione di una perdita in corrispondenza del civico 29, ove verranno sostituiti circa 12 metri di tubazione. Pertanto è possibile che nelle utenze di Viale Piave dal civico 1 al 41 e nelle zone limitrofe si verifichino, durante i lavori, mancanza di erogazione oltre a cali di pressione e di portata sulla rete.

La situazione ritornerà alla normalità in tarda mattinata. Gli impianti devono essere tuttavia ritenuti sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere ripristinata in qualsiasi momento.

IRETI ringrazia i cittadini per la collaborazione.