Logistica import-export, nuovo percorso formativo per l’indirizzo commerciale del Cattaneo-Deledda di Modena

Con il riordino dell’istruzione professionale, dettato dal Decreto legislativo n. 61 del 13 aprile 2017, i nuovi istituti professionali possono declinare il proprio indirizzo di studio nel triennio in percorsi formativi specifici. Tali percorsi consentono di promuovere le competenze professionali utili all’inserimento nella realtà produttiva e nel contesto lavorativo del territorio.

L’Istituto professionale Cattaneo-Deledda di Modena ha perciò effettuato una ricognizione sui profili lavorativi maggiormente richiesti sul nostro territorio, per definire i percorsi formativi a cui si iscriveranno le classi terze del prossimo anno scolastico.

Nello specifico, l’indirizzo dei Servizi commerciali darà agli studenti la possibilità di specializzarsi nel settore della Logistica import-export e di sviluppare le competenze necessarie a inserirsi in una azienda a forte vocazione internazionale, per occuparsi delle attività di import-export, dell’organizzazione delle spedizioni internazionali e della gestione del magazzino.

L’Industria e artigianato per il Made in Italy, invece, offrirà un percorso di specializzazione sulla Confezione di articoli di abbigliamento e sulle attività di design e moda, mentre i Servizi per la sanità e l’assistenza sociale proporranno agli studenti il percorso sull’Assistenza sanitaria e sociale residenziale e non residenziale, oltre al percorso sperimentale per ottenere la qualifica di OSS.