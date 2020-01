‘Il clima è già cambiato: impatti e azioni dal locale al globale’ lunedì a Carpi incontro con Luca Lombroso

Lunedì 20 gennaio alle ore 18, presso l’auditorium della Biblioteca Loria, Via Rodolfo Pio, 1 a Carpi, Lapam Confartigianato in collaborazione con Cop 25 Carpi, Carpitransizione e Commissione Laudato Sì Cattedrale di Carpi, promuove un interessante incontro con Luca Lombroso sul tema ‘Il clima è già cambiato: impatti e azioni dal locale al globale’.

L’obiettivo è mettere al centro di questo tema, così ampio e globale, il contributo che le piccole e medie imprese possono dare per frenare i cambiamenti climatici, attraverso azioni concrete e misurabili.

Oggi più che mai, infatti, i cambiamenti climatici rappresentano una realtà. Ma come si sta trasformando il nostro territorio e quali sfide e opportunità attendono anche le pmi del nostro territorio? A queste domande risponderà il meteorologo Luca Lombroso tra i massimi esperti in tema di cambiamenti climatici e autore di diversi libri tra cui ‘Ciao fossili. Cambiamenti climatici: resilienza e futuro post carbon’ e ‘Apocalypse now? Clima, ambiente, cataclismi. Possiamo salvare il mondo’”

Lombroso ha lavorato nel programma televisivo ‘Che tempo che fa’ con Fabio Fazio ed è spesso ospite in diverse trasmissioni televisive nazionali, oltre a essere responsabile tecnico dell’Osservatorio Geofisico di Modena del Dipartimento di Ingegneria ‘Enzo Ferrari’ dell’Università di Modena e Reggio Emilia oltre che presidente dell’associazione Emilia Romagna Meteo. Di recente ha partecipato al vertice mondiale sul clima Cop25 a Madrid.

I lavori saranno aperti dal segretario generale Lapam, Carlo Alberto Rossi, chiuderà il presidente Lapam di Carpi, Riccardo Cavicchioli.