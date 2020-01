Giulia Galletti è una nuova giocatrice della Green Warriors Sassuolo. Lea Cvetnic nuovo capitano delle neroverdi

Giulia Galletti è una nuova giocatrice della Green Warriors Sassuolo.

Palleggiatrice classe 1999 fino ad oggi in forza alla Sigel Marsala, Galletti torna quindi a vestire la maglia di Sassuolo con cui aveva conquistato la promozione in Serie A2 nella stagione 2017 – 2018 e vinto la Coppa Italia di categoria lo scorso anno.

Cresciuta pallavolisticamente nella Pallavolo Ozzano, dove fa il suo esordio in Serie C a 14 anni, nella stagione 2014-2015 Giulia entra a far parte del settore giovanile della Liu Jo Modena e ci resta per tre anni, fino alla conclusione del suo percorso giovanile raccogliendo, in complesso, un sesto ed un quinto posto alle Finali Nazionali di categoria. Spesso aggregata alla prima squadra, nel dicembre del 2014 mette a segno la sua prima presenza in Serie A1. Concluso il suo percorso giovanile, si sposta a Sassuolo, impegnata prima nel campionato di Serie B1 e poi in quello di Serie A2.

La giovane palleggiatrice, alta 185 centimetri, sta raggiungendo Sassuolo in queste ore e sarà a disposizione di coach Enrico Barbolini già da domani, pronta per partire con la squadra alla volta di Cutrofiano.

Queste le prime parole di Giulia in neroverde: “Ritorno a Sassuolo con tanta voglia di rivalsa: sono molto felice di tornare in ambiente che conosco bene e che mi piace. Sono pronta per dare il mio contributo per raggiungere tutte insieme da salvezza e cercherò di dare il mio massimo!”.

Un’altra novità in casa sassolese riguarda poi il ruolo di capitano: dopo l’addio di Giulia Pincerato, la società neroverde ha deciso di affidare la fascia di capitano a Lea Cvetnic, schiacciatrice classe 1999.

“Sono molto orgogliosa e riconoscente per questo nuovo ruolo che la Società ha deciso di affidarmi – ha commentato Cvetnic. È una decisione che non mi aspettavo e ne sono molto felice. Darò il 100% per la mia squadra sia come giocatrice che come capitano”.