Festa del cioccolato artigianale III° edizione, a Sassuolo 1 e 2 febbraio

Sabato 1 e domenica 2 febbraio 2020, nella centralissima Piazza Garibaldi, torna la terza edizione della Festa del Cioccolato Artigianale, per gli appassionati e seguaci della buona e sana alimentazione e non solo.

La prossima edizione, che ogni anno cresce di importanza, vedrà protagonista Slow Food Sassuolo che, con la collaborazione con le migliori aziende vinicole e di liquori di Sassuolo, Opificio Roteglia e Drogheria Roteglia, darà vita ad una serie di degustazione aperte a tutti basate su gli abbinamenti del cioccolato artigianale con le migliori eccellenze del Territorio tra cui, il Lambrusco, l’Aceto Balsamico tradizionale di Modena, il Sassuolino e il prelibato Sassovo.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Sassuolo ed effettuata in collaborazione con “Sassuolo Oltre” l’Associazione Commerciati del Centro Storico, da anni viaggia in lungo e in largo attraverso le principali città italiane portando questo goloso prodotto dalle mille proprietà benefiche, soprattutto anche alla formula “dal produttore al consumatore”, che risulta essere il fiore all’occhiello della categoria.

L’obiettivo che i Maestri Artigiani Cioccolatieri intendono perseguire è portare avanti, ogni anno, con successo, e i dati lo dimostrano, questa iniziativa, per il consumo consapevole e responsabile del buon “Cioccolato”, quello Artigianale s’intende,sopratutto di informare il pubblico ed in particolare quello giovanile, sull’importanza del consumo del cioccolato naturale. E’ risaputo che il cioccolato industriale, dovendo durare a lungo nel circuito della grande distribuzione, contiene ahimé “necessariamente”, additivi, conservanti e zuccheri in quantità altamente nocivi alla salute mentre, l’artigianale, prodotto in modeste quantità, conserva in se tutto l’aroma ed il sapore originale del cacao e, in particolar modo quello fondente, ricco di flavonoidi, sostanza di grande proprietà. Non a caso questo alimento era considerato dai fin dai Maya e dagl’Incas il “Cibo degli Dei”, buono al palato ed altamente salubre: essi lo usavano come antiossidante, antidepressivo, cardio protettore ed acceleratore del metabolismo.

Piazza Garibaldi sarà letteralmente invaso dal profumo intenso del cacao che accoglierà sia i grandi, con laboratori sul cioccolato artigianale eseguiti dagl’abili maestri cioccolatieri, che i più piccoli, veri protagonisti della “Festa”, in un contesto allegro e divertente con un’animazione di livello, con giochi e laboratori didattici a loro dedicati del Choco Play impara giocando, aperti a tutti.

La manifestazione sarà l’occasione per Sassuolo e la Provincia di assaporare il cioccolato, quello “vero” s’intende, perché privo di additivi e conservanti e soprattutto, farne una buona scorta in vista delle lunghe sere invernali.

www.festedelcioccolato.it