E’ convocato per giovedì 23 gennaio il primo Consiglio comunale di Fiorano per l’anno 2020

Il Consiglio si riunirà presso la sala civica di Casa Corsini, in via Statale 83 a Spezzano alle 20.30, per trattare il seguente o.d.g.:

1) interrogazione presentata dal consigliere Bastai del gruppo consiliare ‘Lega Salvini Premier’ portante ad oggetto: “Risorse finanziarie GSE”;

2) interrogazione presentata dal consigliere Montorsi del gruppo consiliare ‘Lega Salvini Premier’ portante ad oggetto: “Costi manutenzione illuminazione”;

3) interrogazione presentata dal consigliere Orsi del gruppo consiliare ‘Lega Salvini Premier’ portante ad oggetto: “Asfaltatura in via del Canaletto e via dell’Elettronica”;

4) conferimento della Cittadinanza Onoraria alla dott.ssa Federica Angeli;

5) permesso di costruire presentato dalla Caolino Panciera S.P.A. in variante alla strumentazione urbanistica vigente (ai sensi dell’art. 53 della L.R. 24/17 e s.m.i.) per intervento di ristrutturazione edilizia di fabbricato industriale, in ambito ar.1d in via 2 Giugno, 13 a Fiorano Modenese (MO) su un’area di Unicredit Leasing Italia S.P.A;

6) convenzione per il Sistema Turistico Territoriale Intercomunale dei comuni di Maranello, Fiorano Modenese, Formigine, Frassinoro, Montefiorino, Palagano e Prignano sulla Secchia. Approvazione.