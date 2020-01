Due incidenti stamane in A14 nel bolognese

Incidente stradale questa mattina intorno alle 8.30 sull’A14, direzione sud all’altezza di Castel San Pietro Terme. Nel tamponamento tra due mezzi pesanti uno dei due autisti rimasto incastrato nell’abitacolo. Sono intervenuti i vigili del fuoco dalla centrale di Bologna con due squadre e autogrù e il supporto della squadra del distaccamento di Medicina.

I vigili del fuoco hanno aiutato il conducente del mezzo ad uscire dalla cabina del camion,. L’uomo, in buone condizioni fisiche, è stato affidato al 118 presente sul posto insieme a Polstrada e personale tecnico dell’Aspi terzo tronco. I pompieri hanno poi provveduto a mettere in sicurezza entrambi i mezzi incidentati.

Autostrada in tilt in direzione sud anche per un altro incidente in prossimità di Imola.