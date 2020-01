Dà in escandescenza nei pressi della stazione ferroviaria di Reggio, trasportato presso il locale nosocomio

Poco prima della mezzanotte scorsa, durante servizi di controllo nelle adiacenze della stazione storica di Reggio Emilia sita in piazzale Marconi, la locale Squadra Volante ha dato ausilio a personale Polfer che poco prima aveva fermato un individuo extracomunitario in stato di escandescenza che disturbava i viaggiatori sulle banchine.

Lo straniero, giunto all’interno degli uffici della locale Polfer, continuava la sua azione violenta contro gli oggetti (non verso le persone), danneggiando le mobilie e la vetrata dell’ufficio. Data l’irrequietezza del soggetto, quest’ultimo veniva trasportato in ambulanza presso il locale nosocomio. Il cittadino straniero, è stato identificato per S.R., classe 81’, di nazionalità indiana, residente a Reggio Emilia, irregolare sul territorio nazionale.