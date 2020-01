100 anni dalla nascita di Fellini: una mostra all’Alma Mater con le foto di Pais

Federico Fellini: fotografie di Rodrigo Pais, dal 20 gennaio al 28 febbraio, nell’atrio della Biblioteca Universitaria Bologna – BUB, in Via Zamboni, 33 – Bologna. A 100 anni dalla nascita del grande regista, anche l’Alma Mater si unisce alle celebrazioni con una serie d’immagini che testimoniano alcuni passaggi importanti della carriera artistica di Fellini, come il premio Oscar “miglior film straniero” per «Le notti di Cabiria», ritirato dalla protagonista del film Giulietta Masina, o il grande successo internazionale con il film «8 ½».

Le fotografie narreranno eventi collegati alle opere cinematografiche: «Le tentazioni del dottor Antonio» episodio del film «Boccaccio ’70», «Toby Dummit» episodio del film «Tre Passi nel delirio», «I clowns» e «Roma», mentre una sezione speciale sarà dedicata al documentario televisivo «Un’ora (e ½) con il regista di 8 ½» del giornalista Sergio Zavoli, realizzato nel 1964 dopo il successo del film «8 ½».

L’ingresso è libero, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19.

(nella foto: Anita Ekberg e Federico Fellini al quartiere Eur pochi giorni prima dell’inizio delle riprese di «Le tentazioni del dottor Antonio» episodio del film «Boccaccio ’70». Roma, 29.5.1961)