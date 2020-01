Possibili sensi unici alternati su 3 strade provinciali nella Bassa reggiana

La Provincia di Reggio Emilia informa che da oggi, giovedì, in alcuni tratti di tre strade provinciali saranno possibili sensi unici alternati per consentire lavori di ripristino delle barriere di sicurezza laterali. Si tratta della Sp 35 Guastalla-Ponte Po, in comune di Guastalla, della Sp 62R della Cisa in comune di Brescello e della Sp 62R Variante Cispadana, precisamente sulla rampa di svincolo in località Codisotto di Luzzara.

Per info in tempo reale sulla viabilità e in caso di eventuali emergenze consultare il profilo Twitter della Provincia di Reggio Emilia @ProvinciadiRE.