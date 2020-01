Nel weekend al Teatro Asioli di Correggio ‘Invisibile’ del Collettivo 320chili

Sabato 18 – ore 21 – e domenica 19 gennaio – ore 17 – al Teatro Asioli di Correggio va in scena ‘Invisibile’, spettacolo di circo creato e interpretato dal Collettivo 320chili, cioè Elena Burani, Piergiorgio Milano, Fabio Nicolini, Roberto Sblattero, Francesco Sgrò.

Quattro acrobati e un giocoliere raccontano con i loro strumenti (una corda, un elmetto, una scala, una ruota, quanto basta di clownerie…) la normalità attraverso la follia in essa racchiusa, per suggerire ciò che preferiamo non vedere: la vita dispersa d’un vagabondo, il delirio di un matto, la fragile essenza di una donna sola…

Circo, teatro, acrobazia, danza e clown si mescolano insieme in uno spettacolo divertente e riflessivo, adatto a pubblici di tutte le età, che disegna esistenze al confine fra quotidianità e follia, come soffiate nel vetro e subito scivolate in un angolo della vita, inosservate.

Il Collettivo 320chili (i 320 chili sono la somma dei loro pesi) nasce nel 2007 dall’incontro di Elena Burani (molto conosciuta dalle nostre parti anche come direttrice del Festival Dinamico), Piergiorgio Milano, Fabio Nicolini, Roberto Sblattero e Francesco Sgrò, uniti dall’esperienza comune di studio presso la scuola di circo FLIC di Torino e dalla forte passione per le arti della scena. Veri e propri pionieri del circo contemporaneo in Italia, abbinano linguaggi di diverse discipline: circo, teatro, danza. Da allora tutti i componenti si sono affermati come protagonisti del panorama circense europeo; pur impegnati in un’intensa attività personale e/o con altre compagnie italiane ed europee, non rinunciano alle periodiche reunions di quello che, ora, possiamo definire come il “supergruppo” del circo contemporaneo italiano.

La stagione del Teatro Asioli è promossa e organizzata da Comune di Correggio ed A.T.E.R. – Associazione Teatrale Emilia Romagna, con il prezioso sostegno di Spal, Snap-On e Cir Food.

Biglietti: Euro 15 – 12 – 10 – 8 (fino a 14 anni)

Orari biglietteria: da lunedì a venerdì dalle 18 alle 19, sabato dalle 10,30 alle 12,30 (festivi esclusi) e un’ora prima degli spettacoli.

Per informazioni: 0522 637813; e-mail: info@teatroasioli.it; web: www.teatroasioli.it

Il Teatro Asioli è anche su Facebook e Instagram.