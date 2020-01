Minaccia di morte al sindaco di Castelfranco Emilia: la solidarietà di Confesercenti

Confesercenti Area Castelfranco Emilia esprime la sua solidarietà a Gianni Gargano, il sindaco della città, a cui nei giorni scorsi è stato diretto un biglietto con una minaccia di morte, poi postato sui Social.

“Condanniamo fermamente questo gesto – commentano Mauro Bastoni (foto), Presidente Confesercenti Area Castelfranco ed Emanuele Costetti, Direttore Area Castelfranco – vogliamo esprimere la nostra profonda solidarietà al sindaco. Si tratta di una minaccia grave e intollerabile, un gesto ignobile su cui occorre fare subito chiarezza. E’ un precedente da non sottovalutare, frutto di un sentore comune che aleggia in un clima difficile in cui, spesso anche negli scontri verbali, vengono riportate offese al di là di ogni protezione etica”.