Maranello: una “Sonata per tubi” tra musica e circo, sabato in Auditorium

Arie di musica classica per strumenti inconsueti. Con lo spettacolo a metà tra musica e circo contemporaneo “Sonata per tubi” della Compagnia Nando e Maila prosegue sabato 14 gennaio alle ore 16.00 la rassegna di spettacoli per bambini dai 3 ai 12 anni ‘Teatro XXS’ dell’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello, curata da Fondazione ATER. Alla fine dello spettacolo, nel foyer dell’Auditorium sarà allestita una merenda per tutti offerta da Maranello Caffè.

Lo spettacolo è scritto diretto e interpretato da Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani. Aiuto alla creazione Marta Dalla Via e Federico Cibin, scenografie di Ferdinando D’Andria. Tecniche di circo Palo cinese, Acrobatica e Giocoleria, strumenti musicali utilizzati Basso Tubo, Tuboncello, Tubiolino, Mini-tubo, Clavax (clava/sax), Diabolofono (diabolo sonoro), Hula-Hop sonoro, Palo sonoro. Produzione Compagnia Nando e Maila E.T.S. Concerto per tubi e non solo. Musica inconsueta o circo inedito? I musicisti suonano noti brani del repertorio classico, con dei semplici tubi di plastica. Il circo alimenta la follia dei personaggi in contrappunto con Hula hoop sonanti, clave che diventano sax e diaboli sonori. “Sonata per Tubi” ricerca le possibilità musicali di alcuni attrezzi di circo, che attraverso delle modifiche e l’uso della tecnologia, diventano degli strumenti musicali a tutti gli effetti. “Ogni cosa che tocchiamo o facciamo emette suono: sia gli attrezzi di circo, che il palco, che noi stessi.” Il clown musicale fonde l’azione circense con la musica dal vivo, attraverso un linguaggio universale e accessibile ad un pubblico di tutte le età.