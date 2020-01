“Le MIRAbolanti potenzialità del Marketing digitale”, a Mirandola un corso di formazione in digital marketing

Con l’obiettivo di offrire alle attività commerciali che si trovano nei centri del territorio mirandolese, nuove opportunità di business e soprattutto di crescita, il Comune di Mirandola organizza “Le MIRAbolanti potenzialità del Marketing digitale”. Si tratta di un corso di formazione in digital marketing, rivolto a piccoli, piccolissimi e medi imprenditori che operano nel settore del commercio, dell’artigianato e dei pubblici esercizi, per fare incrementare il numero dei clienti e quindi il fatturato, la visibilità e la loro crescita.

Il corso completamente gratuito prenderà il via lunedì 20 gennaio dicembre a partire dalle ore 19.30 presso la sala consigliare del Municipio (via Giolitti 22, a Mirandola). Verterà principalmente sull’utilizzo di strumenti innovativi di marketing e di comunicazione digitale. Ma anche sull’applicazione pratica di metodologie, strategie di lead generation e di ingaggio del target di riferimento.

“Si tratta di un tipo di attività formativa – spiega l’Assessore allo Sviluppo del territorio con delega al Commercio e alla Promozione del Comune di Mirandola Fabrizio Gandolfi – che, sorgendo dalla necessità di offrire alle attività e quindi ai piccoli imprenditori del terziario, strumenti idonei per competere su di un mercato in perenne evoluzione, vuole essere un innovativo e più efficace supporto dei processi di vendita. Ma pure, al tempo stesso, la possibilità concreta di promuovere su più canali la propria attività commerciale: negozio, bar, ristorante che sia. Un modo attivo insomma di presidiare il mondo digitale, efficace e finalizzato al risultato.”

Il corso si prefigge il fine di introdurre, conoscere, analizzare ed utilizzare soprattutto, gli strumenti digitali, a partire dai social media più conosciuti e maggiormente usati (Facebook, Instagram, Whatsapp, Messanger e quelli appartenenti all’universo Google). Avrà un monte complessivo di 60 ore sviluppati in diversi incontri, sia nella sala consigliare adibita per l’occasione ad aula corsi che direttamente presso le sedi degli esercizi commerciali. A tenerlo due docenti – Matteo Michelini (Digital Project Manager) ed Andrea Poppi (Sales Manager) – che, forti dell’esperienza nel mondo della comunicazione digital, affronteranno le diverse tematiche e svilupperanno un percorso operativo ed interattivo insieme che porterà i partecipanti a padroneggiare gli strumenti ed i canali digitali in funzione di un miglioramento delle proprie performance di business.

Il corso è cofinanziato dal Comune di Mirandola e dalla Regione Emilia Romagna. Per iscriversi ed aderire, è possibile contattare il Comune di Mirandola il numero 0535 29623, oppure inviare una mail a paola.gavioli@comune.mirandola.mo.it o eventualmente scaricare il modulo – e compilarlo – al seguente link: http://www.comune.mirandola.mo.it/eventi/corso-gratuito-di-marketing-digitale.