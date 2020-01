Castelnuovo, torna “Un tè con la scrittrice”

Si rinnova l’appuntamento con “Un tè con la scrittrice”, ciclo di incontri organizzato dal Comune di Castelnuovo Rangone e dal Circolo Caos. Domenica 19 gennaio alle 16 la sede del Circolo Caos in via Matteotti 14 ospiterà la scrittrice Roberta Dieci, che presenterà il suo ultimo libro “Lotus. Le anime di Aoroa” (Reverdito Editore).

L’opera di Roberta Dieci è un testo fantastico, ispirato all’epos classico, ma con una sua natura particolare che lo colloca a fatica all’interno di un vero e proprio genere; un’intensa storia d’avventura e d’amore in una terra che appartiene al mito; la visione utopica di un mondo ai confini del sogno in cui la passione per la vita arde nei cuori dei suoi abitanti, in cui si è liberi di scoprire se stessi e di esprimersi senza riserve.

Dopo “I sogni non fanno rumore”, romanzo d’esordio con cui ha vinto due premi letterari (Buk Festival di Modena e Premio Speciale della Giuria al premio Internazionale Navarro a Sambuca di Sicilia), l’autrice torna al mondo classico raccontando una storia che diventa leggenda, ambientata in un luogo fuori dal tempo e dallo spazio, a cui i due giovani protagonisti scopriranno di appartenere, e per cui varrà la pena combattere.

L’iniziativa è ad ingresso libero e a tutti i partecipanti sarà offerto un piccolo rinfresco con tè, tisane, torte e biscotti.