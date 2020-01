A Bologna sgombero ex caserma occupata da centro sociale

Verso le 6 a Bologna è iniziato lo sgombero della ex caserma Sani di via Ferrarese, occupata dallo scorso 15 novembre dal centro sociale Xm24. La Polizia è entrata nella struttura, mentre un presidio si è formato all’ingresso secondario dell’ex caserma, in via Parri. Intorno alle 8.15 gli ultimi attivisti che erano all’interno sono usciti spontaneamente dall’ex caserma.

Gli attivisti – spiega l’Ansa – avevano preso possesso dell’area in disuso dopo essere stati sgomberati, il 6 agosto, dalla sede ‘storica’ in via Fioravanti, dello spazio autogestito, nato nel 2002, e dopo che la lunga trattativa con il Comune per trovare una nuova collocazione, prima e dopo lo sgombero, non aveva portato ad alcun accordo. L’11 dicembre il Gip Domenico Panza, accogliendo la richiesta presentata dal procuratore capo Giuseppe Amato, aveva disposto un provvedimento di sequestro preventivo per l’ex caserma Sani, di proprietà di Cassa Depositi e Prestiti. A uno degli edifici gli attivisti hanno affisso uno striscione che recita: ‘Comune e Cdp sgomberare per speculare’.