52enne arrestato per furto di gasolio a Crevalcore

I Carabinieri della Stazione di Crevalcore hanno arrestato un 52enne italiano, pregiudicato, per furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. E’ successo durante un servizio notturno di controllo del territorio che i militari stavano effettuando in via dell’Oasi, località Beni Comunali, per individuare un ladro che di recente era riuscito ad asportare, in almeno una decina di occasioni, centinaia di litri di gasolio dai veicoli di un’azienda che gestisce i rifiuti urbani.

Alla vista del ladro che stava scappando, i militari lo hanno inseguito e bloccato con l’ausilio dello spray urticante in dotazione alle Forze di polizia. Sottoposto a una perquisizione personale, il ladro, illeso e identificato nel 52enne, è stato trovato in possesso di strumenti da scasso e un passamontagna. La perquisizione domiciliare del soggetto, residente a San Giovanni in Persiceto, ha consentito di trovare altri elementi attinenti ai fatti. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il malvivente è stato tradotto in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. In sede di rito direttissimo, l’arresto è stato convalidato e il 52enne è stato condannato a 4 mesi di reclusione, 100 euro di multa e l’obbligo di dimora con permanenza notturna.