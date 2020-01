2019 diviso tra vecchia e nuova legislatura: report annuale del Consiglio Comunale formiginese

Il 2019 è stato un anno di passaggio per la Giunta ed il Consiglio Comunale del Comune di Formigine, segnato dalle elezioni della primavera scorsa che hanno diviso l’attività istituzionale tra vecchia e nuova legislatura. Malgrado ciò, l’attività consiliare è proseguita senza soluzione di continuità. L’attività istituzionale svolta dal Comune di Formigine nell’anno appena trascorso ha contato 188 delibere della Giunta, una decina in più rispetto alla media dei precedenti quattro anni di mandato, così suddivise: 93 delibere della Giunta della vecchia legislatura e 95 atti approvati dalla nuova amministrazione. Il numero totale delle sedute dell’organo esecutivo del comune è stato di 47, 20 prima del voto e 27 post elezioni. Le determinazioni dirigenziali ammontano a 687. Sono state 12 invece le sedute del Consiglio comunale, per un totale di 108 proposte di deliberazione presentate in aula.

Più nel dettaglio, nella parte finale della scorsa legislatura (la prima metà del 2019), il consiglio ha discusso 39 delibere (tra cui tre ordini del giorno o mozioni), dato risposta a sei interpellanze e una interrogazione; mentre nella seconda metà dell’anno (che ha corrisposto all’inizio della nuova legislatura) in consiglio sono state discusse 69 proposte di deliberazione, di cui 19 ordini del giorno o mozioni, e la giunta ha dato riscontro a tre interpellanze e sei interrogazioni. La Commissione che si è riunita più volte è la Risorse Economiche (11 sedute, 4 nella vecchia legislatura e 7 nella nuova), seguita da quella su Pianificazione Territoriale e Ambiente, poi divisa con l’insediamento del nuovo Consiglio (8 sedute in totale, di cui 4 come commissioni separate). Quattro sedute per la Commissione Scuola, Cultura, Sport e Politiche Giovanili, tre per la Commissione Politiche sociali e Terzo Settore, una per Affari Istituzionali e per Controllo e Garanzia, ed infina una seduta congiunta tra Pianificazione territoriale e Affari Istituzionali. La conferenza dei capigruppo infine si è riunita 11 volte, di cui 5 nella vecchia legislatura e 6 nella nuova. Il consiglio comunale di Formigine è formato da 24 consiglieri eletti (più il Sindaco) alle elezioni amministrative del 26 maggio 2019. Il Consiglio ha competenza negli atti fondamentali, quali quelli di natura normativa (statuti, regolamenti, convenzioni) e quelli relativi a: risorse (con l’approvazione dei bilanci), programmazione del territorio (mediante lo strumento della pianificazione urbanistica), competenze generali (in materia di servizi e modalità di organizzazione degli stessi). A Formigine il consiglio si riunisce generalmente l’ultimo giovedì del mese al Castello in orario serale; delle convocazioni è data notizia sui social network, sul sito, ed è inviata via posta elettronica anche alle realtà associative del territorio. Le sedute sono poi regolarmente trasmesse in streaming sul canale YouTube del Comune di Formigine.