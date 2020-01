Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), sono state annullate le ultime tre notti in programma di mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 gennaio, della chiusura dello svincolo di immissione dalla SS9 Via Emilia sul Ramo Verde, verso la Tangenziale di Bologna e la chiusura dello svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Borgo Panigale immette sulla SS9 Via Emilia, verso Bologna città.