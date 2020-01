Il bilancio di un anno di attività (2019) dell’Ufficio casa del Comune di Sassuolo

2347 accessi, di cui 585 per Agenzia Casa, 1222 per Erp (edilizia residenziale pubblica), 540 idoneità di alloggio. Sono i numeri che sintetizzano il bilancio dell’attività svolta, nel corso del 2019. Da parte dell’Ufficio casa del Comune di Sassuolo, in leggera diminuzione rispetto all’anno precedente quando furono 2421 (nel 2017 furono 1726).

Sassuolo ha in dotazione 512 alloggi Erp (che sono in capo all’Unione dei Comuni), Formigine 116, Fiorano 199 e Maranello 92; oltre a 59 appartamenti di Agenzia Casa (per i quali il Comune di Sassuolo ha stipulato un contratto con i proprietari privati) 51 dei quali messi a disposizione della graduatoria per gli Affitti in Garanzia e 8, invece, utilizzati per politiche abitative di tipo sociale.

I 1222 accessi per Erp riguardano: per 437 casi domande d’inserimento in graduatoria, 131 assegnazioni o cambi d’alloggio, 387 manutenzioni di alloggi o condominiali, 140 richieste di informazioni.

I 585 accessi di Agenzia Casa, invece, sono suddivisi in: 58 pratiche d’assegnazione, 91 pratiche per canone, 21 accessi per questioni condominiali, 271 pratiche per domande, 68 richieste di manutenzione e 76 richieste di informazioni.

Le manutenzioni eseguite nel corso del 2019 dall’Ufficio casa del Comune di Sassuolo sono state in totale 217 (erano 219 nel 2018 e 143 nel 2017), di cui 23 di edilizia generica, 147 di idraulica, 37 di elettrica, 14 fabbro o serramenti.

199 manutenzioni hanno riguardato l’Edilizia Residenziale Pubblica: 14 di pronto intervento urgente (massimo entro 2 ore dalla richiesta), 184 di pronto intervento (da eseguire entro 3-5 giorni), 1 intervento programmato che è consistito nella completa ristrutturazione di un appartamento.

18, invece, sono state le manutenzioni degli alloggi di Agenzia casa, divisi tra appartamenti in disponibilità della graduatoria ed appartamenti sociali.

Nel corso del 2019 in ambito Erp sono state effettuate 17 nuove assegnazioni, 10 cambi di alloggio, 9 volture.

In ambito Agenzia casa, invece, nello stesso periodo sono state effettuate 6 nuove assegnazioni, 11 rinnovi ed 1 cambio di alloggio.