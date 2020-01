520 bancarelle in centro storico a Modena per la fiera di Sant’Antonio

Venerdì 17 gennaio ritorna nel centro storico di Modena la tradizionale fiera di Sant’Antonio, con la possibilità per 520 gli ambulanti di allestire i loro banchi.

Le vie e le piazze nelle quali potranno disporsi per la manifestazione dedicata al santo protettore degli animali sono piazza Sant’Agostino, piazzale degli Erri, piazza Grande, via Emilia centro, piazza Muratori, piazza Matteotti, piazza Torre, corso Canalchiaro, corso Duomo, corso Canalgrande, via Università, via Castellaro, via Scudari, via Canalino, piazzale San Francesco e calle di Luca.

L’accesso ai luoghi della fiera e il montaggio dei banchi potrà iniziare alle 22.30 di giovedì 16 gennaio, dopo che gli ambulanti avranno mostrato l’autorizzazione agli agenti della Polizia Locale che presidieranno gli accessi al centro città.

La verifica che tutti gli aventi diritto abbiano ottenuto un posteggio, e l’assegnazione attraverso la “spunta” di quelli eventualmente non occupati dai titolari, avverrà entro le 8 nell’ufficio allestito sotto le tribune del parco Novi Sad.

I mezzi degli operatori in attesa di assegnazione potranno essere parcheggiati nel vicino piazzale Tien An Men.

L’attività di vendita si potrà svolgere dalle 8 alle 20, con facoltà di anticipare la chiusura alle 19. L’area dovrà essere liberata entro le ore 22.

Il divieto di sosta in centro nelle zone che la Polizia Locale ha provveduto a segnalare con appositi cartelli e segnali, scatta alla mezzanotte di giovedì 16 gennaio e la rimozione dei veicoli avrà luogo già dall’1.30 di venerdì 17.

La Polizia Locale sarà come sempre impegnata nei controlli sul corretto svolgimento della manifestazione: verranno effettuate anche verifiche sul rispetto della normativa sull’anticontraffazione e sulla sicurezza dei prodotti in vendita.

AUTOBUS E PARCHEGGI, INFORMAZIONI

Chi per partecipare alla fiera di Sant’Antonio si recherà venerdì 17 gennaio nel centro di Modena, potrà scegliere di parcheggiare nei posti macchina a disposizione al Parcheggio del Centro (ex Novi Park) o in parcheggi scambiatori che consentono di lasciare l’auto e arrivare alle porte del centro con l’autobus. Al Parcheggio del Centro sono disponibili 1.700 posti coperti. Il 17 è sospeso il servizio navetta.

Tra le altre aree in cui si può lasciare la vettura ci sono il parcheggio del parco Ferrari in via Emilia Ovest (per il centro bus linee 4, 5, 9 e 762 per la stazione delle corriere); parcheggio antistante l’ex Mercato bestiame in via Canaletto (per il centro bus 7, o 11); parcheggio Darsena del Naviglio (per il centro bus 3 e 10); parcheggio Cnh in via Pico della Mirandola (per il centro bus 13 o linea 12 in via Fanti); parcheggio Palasport in via Divisione Acqui (da cui è possibile raggiungere le zone più vicine alla fiera con l’autobus della linea 8 che transita e ferma in via Divisione Acqui alla fermata davanti al centro commerciale I Portali); parcheggio del centro commerciale La Rotonda di via Morane (linea 5 che arriva in autostazione o linea 3 che arriva in largo Garibaldi o alla stazione ferroviaria); parcheggio via Gottardi, zona universitaria (bus 7 e 9, oppure la linea 2 che transita sulla via Vignolese).

Nel giorno della fiera gli autobus che abitualmente percorrono via Emilia centro modificheranno l’itinerario e transiteranno sui viali cittadini.