Riprendono a Castelfranco Emilia le attività del Polo culturale Officina

Ripartono da questa settimana le attività del polo culturale Officina, gratuite e aperte alla cittadinanza, famiglie, bambini e ragazzi. Musica, letture animate e cucina creativa si affiancano alle proposte teatrali, tecnologiche e di aggregazione per i più grandi. In aggiunta ai laboratori, sarà attivo un mercatino dell’usato a cadenza mensile, organizzato in collaborazione con l’associazione Fridays For Future di Castelfranco Emilia, che si propone di valorizzare il riutilizzo e il riciclo di vestiti, libri, DVD e oggettistica di seconda mano. E poi tanto altro: dall’orientamento lavorativo agli incontri informativi per genitori e neomamme, passando per la consulenza legale e la psicologica gratuita. Officina continua ad essere il punto di riferimento per famiglie e giovani del territorio, grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale, il mondo associativo, la Proloco e Opengroup.

Tutte le informazioni e gli orari sono on line sul sito officina-castelfrancoemilia.it