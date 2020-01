Punti nascita: partito percorso per la riapertura, già fissato per la prossima settimana il primo incontro con i sindaci e il Governo

Il percorso istituzionale per la riapertura dei punti nascita negli ospedali di Alto Reno Terme (Bo), Pavullo nel Frignano (Mo), Castelnuovo né Monti (Re) e Borgo Val di Taro (Pr) è già ufficialmente partito, con l’obiettivo di accelerare al massimo i tempi.

Dopo il via libera annunciato ieri dal ministro per la Salute, d’intesa col Presidente della Regione Emilia-Romagna, è già stato calendarizzato per giovedì della prossima settimana il primo incontro tra Governo, rappresentato dalla Sottosegretaria di Stato alla Salute, e le Istituzioni locali coinvolte, rappresentate dal Presidente della Regione, dall’assessore regionale alla Salute e dai sindaci dei Comuni di Alto Reno Terme (Bo), Pavullo nel Frignano (Mo), Castelnuovo Monti (Re) e Borgo Val di Taro (Pr).

Obiettivo dell’incontro è quello di avviare immediatamente le procedure per riaprire quei punti nascita in applicazione delle disposizioni nazionali contenute nel Patto per la Salute sottoscritto tra Governo e Regioni.