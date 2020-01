Posa conduttura idrica, modifiche alla circolazione e alla sosta in via Rometta

Modifica alla circolazione, giovedì 16 gennaio, in via Rometta e via Circonvallazione sud est per i lavori di posa della nuova rete idrica e la contestuale eliminazione della vecchia condotta. La dispone l’ordinanza n°1, del 14 gennaio, a firma del comandante della Polizia Municipale Stefano Faso.

Per consentire il regolare svolgimento dei lavori, in totale sicurezza, è disposto il rispetto temporaneo dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione dalle ore 08,30 alle ore 19 del giorno giovedì 16 gennaio 2020 nelle seguenti strade:

fase di lavoro in via Rometta corsia di marcia direzione Sud-Nord da via Circonvallazione Sud-Est a via Cilea.

Disciplina della circolazione

via Rometta intersezione via Circonvallazione Sud-Est strada chiusa al traffico veicolare eccetto mezzi di cantiere; via Circonvallazione Sud-Est corsia di svolta a sinistra in via Rometta direzione Ovest-Est nei pressi dell’intersezione con via Rometta chiusa al traffico e obbligo dritto e destra; via Circonvallazione Sud-Est corsia di marcia direzione Est-Ovest all’intersezione con via Rometta obbligo di dritto e svolta a sinistra;

via Rometta intersezione via Circonvallazione Sud-Est obbligo di svolta a sinistra e destra;

sotto strada di via Circonvallazione Sud-Est strada Chiusa al traffico eccetto residenti dalla corsia di immissione su via Circonvallazione Sud-Est;

divieto di sosta con rimozione forzata nella sotto strada di via Circonvallazione Sud-Est in fregio al civico 3 sull’intera sede stradale nel tratto interessato dai lavori;

divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale nel tratto interessato dai lavori.

Durante le fasi di lavoro dovrà sempre essere assicurato il transito pedonale nell’area interessata dall’intervento.