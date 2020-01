“Più alberi per Carpi”

Questa iniziativa, programmata inizialmente per il 24 di novembre e rimandata causa cattive condizioni meteorologiche, è stata fissata per domenica 19 gennaio alle ore 9.00 presso l’area verde tra via Remesina interna e l’incrocio via B.Rossetti. L’obiettivo è quello di promuovere e tutelare l’ambiente, guardando alla riduzione dell’inquinamento e alla valorizzazione degli alberi. Questa piantumazione prevede la messa a dimora di 269 alberi e 90 arbusti. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, in particolare famiglie con bambini, utilizzando mezzi sostenibili. Non dimenticare guanti e scarpe adeguate.