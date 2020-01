‘L’angelo di Monaco’, libro di Fabiano Massimi presentato in anteprima nazionale al castello di Formigine

E’ una anteprima nazionale assoluta quella di sabato 18 gennaio al Castello dii Formigine: alle 17.30 infatti lo scrittore Fabiano Massimi (residente a Corlo) presenterà per la prima volta pubblicamente “L’angelo di Monaco”, romanzo pubblicato da Longanesi e stabilmente nella top ten di vendita dell’inizio del 2020.

Il libro, fra realtà e finzione thriller, rievoca la misteriosa morte della nipote di Adolf Hitler, Geli Raubal, trovata morta il 18 settembre 1931 in un appartamento a Monaco di Baviera. Indaga il commissario Sigfried Sauer, alla ricerca di una verità in grado di restituire dignità alla prima vittima della propaganda nazionalsocialista, mentre sullo sfondo della vicenda poliziesca agonizza la repubblica di Weimar e si avvertono i presagi dell’avvento del Reich nazista.

In equilibrio fra realtà storica e avvincente finzione, il romanzo sarà presentato all’interno della rassegna “Un tè con l’autore”, con Massimi che dialogherà con Stefano Ascari.

Fabiano Massimi è nato a Modena nel 1977, laureato in filosofia fra Bologna e Manchester, bibliotecario, consulente di importanti case editrici italiane. Questo ultimo romanzo sarà a breve tradotto in dieci lingue ed è stato l’esordio italiano più venduto alla Fiera di Londra 2019. Per informazioni è possibile chiamare lo 059.416246. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.