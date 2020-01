Baluardo gremito per Giulia Pigoni, Carlo Calenda e Matteo Richetti

Mettiamo la competenza al centro: serve continuità non continuismo in Emilia Romagna, occorre proseguire nel lavoro fatto in questi cinque anni ma non restando fermi a quello che abbiamo fatto ieri.

Un Baluardo della Cittadella gremito quello che, sabato sera, ha accolto i leader di Azione Carlo Calenda e Matteo Richetti giunti a Modena per partecipare alla serata organizzata da Giulia Pigoni, candidata al Consiglio Regionale nella lista Bonaccini Presidente.

“La politica è passione, è spendere le proprie competenze – ha dichiarato la candidata Giulia Pigoni – il proprio lavoro quotidiano a servizio di una comunità: la scelta di scendere in campo nella coalizione guidata da Stefano Bonaccini, va proprio nell’ottica di ampliare le risorse umane a disposizione della regione Emilia Romagna per proseguire il suo costante percorso di crescita in un’ottica di rinnovamento e passione”.