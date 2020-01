AVF organizza i trasporti ai seggi dei cittadini con difficoltà a deambulare

Gli elettori del Comune di Fiorano Modenese sono chiamati alle urne domenica 26 gennaio 2020 per eleggere il presidente e i consiglieri della regione Emilia-Romagna.

Come per ogni turno elettorale il Comune di Fiorano Modenese, in collaborazione con l’Associazione Volontari Fiorano (AVF), mette a disposizione dei cittadini con difficoltà di deambulazione un sevizio di trasporto ai seggi, dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 20. E’ possibile avere informazioni, contattando l’Ufficio Elettorale (0536 833223) o l’Urp (0536 833239) del Comune.

Gli elettori si recheranno a votare nella sezione indicata sulla facciata della loro tessera elettorale. Le sezioni elettorali a Fiorano Modenese sono ubicate nella scuola primaria Enzo Ferrari (nn. 1-2-3-4-5-6); nella scuola primaria Luisa Guidotti a Crociale (nn. 7-8-11-12) e nella scuola primaria Ciro Menotti a Spezzano (nn. 9-10-13-14-15).