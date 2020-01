A Casina è tempo del cicciolo d’oro

Casina si conferma capitale del buon cibo. Dopo il Parmigiano Reggiano, domenica 19 gennaio, in via Roma zona bar Palazzina, ad essere protagonista è il suino. Per il quarto anno ritorna la festa del cicciolo e un concorso per eleggere il cicciolo prodotto dal miglior norcino.

Il programma è fitto di eventi. Fin dalle ore 9:00 si darà inizio alla cottura dei ciccioli, e dalle ore 12:00 ci sarà la possibilità di pranzare in compagnia con la porchetta e casagai preparati dalla Ust di Leguigno.

Durante tutta la giornata ci saranno il mercatino enogastronomico e dell’artigianato, zucchero filato, palloncini, e giochi per i bambini e adulti. Alle ore 16, infine, avverrà la premiazione del cicciolo più buono con una giuria qualificata.

“Casina – spiega Maurizio Cineroli, vicesindaco – continua a celebrare uno dei prodotti enogastronomici più conosciuti e apprezzati del nostro territorio. Un evento dedicato a tutte le famiglie che apprezzano e amano il buon cibo”.

Per informazioni www.comune.casina.re.it